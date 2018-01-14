«Это был цирк»: Стала известна судьба «народного губернатора» Губарева

На данный момент экс- «народный губернатор» Павел Губарев живет в оккупированном Донецке, однако, не имеет никакого «политического веса» и не может влиять на ситуацию.

Общественный активист Виталий Овчаренко заявил, что сегодня в ОРДО Губарев по сути никто. Он отметил: «Там сегодня сильнее тот, кто имеет тесные связи с Москвой». Всего полгода назад в «власти ДНР» пытались «вытащить» Губарева и хотели сделать его «мэром» оккупированной Ясиноватой.

Однако, выяснилось, что Губарев всего лишь пешка в личных разборках главаря «ДНР» Александра Захарченко и экс-командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, который до сих пор контролирует этот оккупированный район.

Овчаренко добавил: «Это был цирк, все то, что там происходит, это борьба одной группировки против другой».