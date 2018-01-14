Франция выставила на реализацию замок, где скончался Ричард Львиное Сердце

За развалины крепости Шалю-Шаболь владельцы просят практически млн евро.

Замок Шалю-Шаброль в Лимузене, в котором скончался британский монарх Ричард I Львиное Сердце, выставлен на реализацию. Объект недвижимости оценили в 996,4 тыс. евро, сообщает Газета.Ru.

Замок Шалю-Шаброль расположен в деревне Шалю исторического региона Лимузен.

Замок, возведенный в одиннадцатом веке, требует реконструкции, но его хозяева убеждены, что объект может принести прибыль от туристов. Теперешними собственниками являются трое жителей Нидерландов. Короля Ричарда I Львиное сердце ранили в бою в начале весны 1199 года, когда была осада Шалю-Шаброль, что и послужило предпосылкой его кончины, у него обнаружили заражение крови.