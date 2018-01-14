Гавайи предупредили о летящей в сторону штата баллистической ракете

«Предыдущее сообщение было отправлено по ошибке», — цитирует сообщение командования РИА Новости.

Граждане Гавайских островов получили сообщение об угрозе атаки баллистическими ракетами. В тексте письма сообщалось о том, что это не учения и необходимо срочно искать убежище.

Граждане Гавайских островов получили сообщения, в которых содержалось предупреждение о ракетном нападении.

«Угроза ракетной атаки на Гавайи».

Также это подтвердило местное агентство по чрезвычайным ситуациям в своем блоге, а Твиттер.

«Тихоокеанское командование США не обнаружило угрозы баллистической ракеты для Гавайев». Отправители объявления посоветовали людям как можно скорее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога.

«Произошла ошибка во время обычной процедуры передачи смены, работник надавил не на ту кнопку», — объявил руководитель американского штата Гавайи.