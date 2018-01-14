Генеральная уборка - 3 сезон, 1 выпуск (14.01.2018)

Добавлено: 14 янв 2018 в 21:29 ,

Генеральная уборка 3 сезон 1 серия последний выпуск 14 января. Агенты чистоты готовы к новому вызову. Наводить порядок в захламленных квартирах россиян отправляются Екатерина Кабак и Юлия Минаковская. Девушкам придется потрудиться на славу в квартире у Глеба – администратора салона красоты. Главная задача парня в работе – следить за чистотой и порядком, однако в личном жилище у него царит не просто творческий беспорядок, а настоящий хаос. Но даже самым неистовым бардаком Юлю и Катю напугать непросто. Прирожденный борец с грязью Юлия Минаковская поможет освободить квартиры от всего старого и ненужного, а также расскажет о самых действенных способах быстро и эффективно навести дома порядок. А поможет ей в этом беспристрастная Екатерина Кабак – истинный ценитель чистоты и неподкупный ликвидатор хаоса. Екатерина найдет причину беспорядка в квартире и постарается ее устранить вместе со слоями пыли и пластами грязи.



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