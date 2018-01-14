Google назвал Путина победителем президентских выборов 2018 года

Пользователи социальных сетей высмеяли появление в популярном поисковике Google информации о победителе президентских выборов 2018 года, запланированных на март.

Согласно данным поисковика на выборах «досрочно победил» действующий президент РФ Владимир Путин. Российский оппозиционер Алексей Навальный в своем аккаунте в Twitter сообщает: «Сам проверил. Все так. Уже даже и искусственный интеллект компании гугл понял все о российских „выборах“ лучше любого политолога».

В комментариях к посту пользователи пишут:

«Только что проверил — гугл действительно выдает подобное»,

«У искусственного интеллекта, в отличии от „политологов“ про „выборы“, есть интеллект. Даже искусственный лучше никакого».

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