Гордон - Гость Роман Бессмертный (14.01.2018)

Добавлено: 14 янв 2018 в 21:24 ,

Программа Гордон. Роман Бессмертный, чрезвычайный и полномочный посол последний выпуск 14 января. В первом туре выборов в Чехии побеждает лояльный Кремлю Земан. По предварительным данным, он набирает более 40% голосов, но этого все равно недостаточно, чтобы гарантировать политику-ветерану высшую должность в стране. На Чехию ждет второй тур. В нем Земану, который выступает за снятие санкции из Москвы, будет противостоять прозападный кандидат Иржи Драгош. Президент Франции предложил внести французские багеты в список всемирного наследия. В эфире радио Эммануэль Макрон рассказал, что считает хрустящие хлеба историей и частью повседневной жизни каждого француза. Чтобы пекари не расслаблялись и совершенствовали свое мастерство, рецепт выпечки нужно взять под защиту ООН – считает президент.



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