Граждане Приморья включились в сбор подписей за самовыдвиженцев на выборах

Так, например, не менее 200 приморских волонтеров собирают подписи по месту проживания избирателей, поддерживающих выдвижение действующего президента Путина.

По закону, самовыдвиженцы должны собрать по меньшей мере 300 тыс подписей, однако не более 7,5 тыс в одном регионе.

В государстве действуют больше 600 точек сбора подписей, а кампания по их сбору в пользу Президента Российской Федерации стартовала 5 января.

Одно из основных условий — волонтеры не имеют права агитировать, они только информируют. На любом листе может стоять всего 10 подписей. В нашем регионе сбор подписей ведется в поддержку бизнес-омбудсмена Бориса Титова, телеведущей Ксении Собчак и Максима Сурайкина.

Претенденты от непарламентских партий должны заручиться поддержкой 100 000 граждан России.

«В Петрозаводске сбор подписей идет очень активно». 10 февраля ЦИК утвердит список участников.

Напомним, что до этого Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в РФ 18 марта, в качестве самовыдвиженца. Выдвиженцы парламентских партий (имеющих фракции в Госдуме) от сбора подписей освобождены.