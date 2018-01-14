Груши могут заменить пробиотики, – ученые

Сотрудники Университета Северной Дакоты изучали в лаборатории груши сортов Бартлетт и Старкримсон. Ученые обнаружили, что соединения из груш помогают справиться с хроническими заболеваниями.После ферментации груши эффективнее боролись с заболеваниями желудка, которые вызывает бактерия Helicobacter pylori. Полезные бактерии при этом не страдали.Также специалисты попытались выяснить, могут ли груши противостоять таким болезням, как диабет 2-го типа. Исследователи установили: груши сортов Бартлетт и Старкримсон содержат фенолы, антиоксиданты и замедляют ферменты, участвующие в метаболизме глюкозы и крахмала.Значит, они являются хорошим средством при гипергликемии и гипертонии, связанной с диабетом.По словам ученых, груши сортов Бартлетт и Старкримсон богаты клетчаткой и витамином C. В грушах 190 миллиграммов калия. В них нет натрия, жира, холестерина. В одной порции содержится всего 100 калорий. Специалисты считают, что необходимы дальнейшие исследования с участием людей.