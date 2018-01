Губернатор Гавайев извинился за ложную тревогу ракетного удара

Губернатор штата Гавайи (США) Дэвид Айдж в своем твиттере принес извинения жителям штата за ложное предупреждение о ракетной угрозе.

13 января на Гавайях было распространено сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета. В соответствии с сообщением местные жители должны были найти убежище, причем подчеркивалось, что тревога не учебная.

Позднее Тихоокеанское командование армии США объявило, что сообщение было отправлено по ошибке.

Губернатор Гавайев Дэвид Айдж отметил, что ложное предупреждение стало результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб: «Я знаю из первых уст, какое воздействие оказало сегодняшнее ложное предупреждение на всех нас на Гавайях, я приношу извинения за боль и смятение, которые оно вызвало. Я тоже ужасно огорчен этим и делаю все возможное, чтобы незамедлительно улучшить наши системы оповещения о чрезвычайных ситуациях».

— Governor David Ige (@GovHawaii) 14 января 2018 г.

Ведется расследование.