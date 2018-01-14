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Химатака в Дамаске: Мощь растёт, жертвы уменьшаются — новый удар Запада (ФОТО)


Добавлено: 14 янв 2018 в 21:33, Категория: Новости на сегодня
Химатака в Дамаске: Мощь растёт, жертвы уменьшаются — новый удар Запада (ФОТО)

13 января международное информационное агентство BBC и СМИ боевиков сообщили о применении правительственными войсками Сирии химического оружия в Восточной Гуте. Публикация выглядит устрашающе, но слишком противоречиво.

При более детальном рассмотрении этого произведения британской журналистики и пропагандистов боеврерв становится понятно: BBC в очередной раз запятнало свою репутацию низкопробным фейком.

Первоисточником новости является оппозиционный военный корреспондент Фирас Абдуллах из города Дума. Утром 13 декабря он написал на своей страничке в «Твиттер» о том, что «войска Асада выпустили по западной части города три ракеты, снаряженные хлором, что привело к удушью семи мирных жителей. Газ распространился на близлежащие окрестности».

В течении дня эта информация расходилось по сирийским оппозиционным ресурсам, пытаясь взбудоражить общественное сознание. Менялись обстоятельства и данные о жертвах, в сеть выкладывались фотографии с якобы последствиями химического удара.

Наконец, к вечеру, на вопиющее «нарушение» норм международного права обратил свое внимание мастодонт фейковой мысли — информагентство BBC.

«Люди в Восточной Гуте, которая подвергается ежедневным бомбардировкам, сообщили о запахе газа после ракетного удара. Медицинские работники заявили о шести пострадавших с незначительными проблемами с дыханием», — говорится на британском сайте.

Первое, что бросается в глаза — несоответствие британских данных с первоисточником. Шестеро легко пострадавших против семерых гражданских с удушьем. Такое впечатление, что BBC либо само не до конца поверило в правдоподобность сообщения сирийского репортера, либо решило сильно не вникать в ситуацию, продемонстрировав всю топорность пропаганды западных СМИ.

Во-вторых, сомнения вызывает сама формулировка британских журналистов о людях, почувствовавших запах газа. Хлор является серьезным отравляющим химическим веществом, оставляющим после себя нелицеприятные искореженные трупы. Конечно, все зависит от количества поражающего элемента, но, судя по «распространению газа на близлежащие окрестности» (по сообщению первоисточника), оно было достаточным. Так что опять, либо BBC не поверило, либо не стало заморачиваться над тем, что пишет.

Русская служба агентства вообще вместо хлора, упомянула о зарине. В итоге, в отсутствии каких-либо доказательств, каждый поет свою песню, даже не пытаясь попасть в унисон.

Что характерно — версию о зарине, сильно отличающуюся от первоначального сообщения, подхватили «Радио Свобода», «Эхо Москвы», «Росбалт» и еще некоторые прозападные СМИ.

Если посмотреть всю историю сообщений боевиков и западных СМИ о химатаках в Сирии становится понятно, что хлор в ракетах правительственных войск появляется только когда положение НВФ критическое. Так уже неоднократно было в городах Восточной Гуты, Бейт-Джинне и других местах, где дни боевиков сочтены.

Разница между этими сообщениями лишь в том, что если первые разы кто-то еще верил в применение войсками химических веществ, то сейчас эти новости воспринимаются не больше чем вой умирающего зверя. По крайней мере, здравомыслящими людьми, привыкшими в своих суждениях опираться на факты.

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Добавлено: 14 янв 2018 в 21:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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