Хоккеист Валерий Харламов, которому в воскресенье исполнилось бы 70 лет

В воскресенье исполняется 70 лет со дня рождения выдающегося советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона Валерия Харламова (1948-1981).

Ниже приводится биографическая справка.

Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион Валерий Борисович Харламов родился 14 января 1948 года в Москве.

Отец, Борис Харламов, работал слесарем-испытателем на московском заводе "Коммунар". Мать, Арибе Аббад Хермане (Бегонита), в 1937 году девочкой была привезена в СССР в числе беженцев из охваченной гражданской войной Испании; с 1940-х годов работала на том же заводе "Коммунар".

Впервые Валерий Харламов встал на коньки в возрасте семи лет, в 1962 году начал заниматься в хоккейной секции. Вскоре тренеры разглядели в Харламове большой спортивный потенциал и рекомендовали его во взрослую команду ЦСКА, однако наставник армейского клуба Анатолий Тарасов поначалу не был впечатлен игроком, в основном из-за его небольшого роста. Весной 1967 года Валерий Харламов блеснул в финальном турнире юниорского чемпионата СССР в Минске и по возвращении в Москву его все же пригласили в ЦСКА.

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Закрепиться в основном составе ЦСКА Харламову удалось в сезоне 1968 года в тройке с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым. В декабре 1968 года Харламова пригласили во вторую сборную СССР для участия в международном московском турнире (позже стал называться турниром на приз газеты "Известия") и сразу по окончании турнира Харламова, Михайлова, Петрова пригласили в основную сборную на две выставочные игры с командой Канады. Именно с этих игр в составе сборной СССР появилась знаменитая тройка Михайлов — Петров — Харламов.

В 1969 году в составе сборной страны хоккеист принял участие в чемпионате мира в Стокгольме. Команда СССР выиграла турнир, после чего Харламову было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

В чемпионате СССР-1970/71 он стал лучшим бомбардиром, забросив в ворота соперников 40 шайб. На чемпионате мира 1971 года Харламов помог советской сборной завоевать золотые медали. В 1972 году на Олимпиаде в Саппоро стал лучшим бомбардиром турнира, а сборная СССР по хоккею завоевала золотые медали.

После Суперсерии СССР - Канада 1972 года Харламов получил всеобщее признание в мировом хоккее, став одним из ведущих игроков сборной в этих играх. В конце 1975 года состоялись первые игры между СССР и НХЛ на уровне клубов. ЦСКА предстояло провести 4 игры в Северной Америке, где Харламова встречали как суперзвезду. По итогам заокеанского турне Харламов был лучшим в составе ЦСКА по системе "гол+пас", забив 4 шайбы и отдав 3 голевые передачи.

В феврале 1976 года, поставив точку в решающем матче с командой Чехословакии (4:3) на Олимпиаде в Инсбруке, Харламов стал двукратным олимпийским чемпионом. В апреле 1976 года на чемпионате мира в Катовице он был признан лучшим нападающим турнира.

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14 мая 1976 года Харламов женился на 19-летней Ирине Смирновой, с которой познакомился годом ранее в ресторане "Россия". У молодой пары в сентябре 1975 года родился первенец — сын Александр. Чуть позже у них родилась и дочь — Бегонита.

26 мая 1976 года Харламов с женой попали в автомобильную аварию на Ленинградском шоссе в Москве. Хоккеист получил оскольчатый перелом правой голени, перелом двух ребер, сотрясение мозга и множество ушибов. Его жена не пострадала. Врачи рекомендовали Харламову завершить спортивную карьеру, но уже через два месяца Валерий сделал свои первые шаги по палате, а осенью начал тренировки. Его возвращение на лед состоялось 16 ноября 1976 года, игрок вышел на матч против "Крыльев Советов", в котором забросил шайбу.

В сборную СССР Харламов вернулся в декабре 1976 года на турнире на приз газеты "Известия" и в первом же матче против шведов сделал хет-трик. На чемпионатах мира 1978 и 1979 года, когда сборная СССР начала выступать под руководством Виктора Тихонова, Харламов продемонстрировал уверенную игру, помог команде завоевать золотые медали. Однако Олимпийские игры 1980 года в Лейк-Плэсиде сборная СССР провела не столь удачно, проиграв в одном из решающих матчей команде США. После Олимпиады в адрес тройки Михайлов — Петров — Харламов посыпались обвинения в слабой игре и предложения поскорее завершать карьеру. Сезон-1980/81 стал последним в хоккее для игрока. Из-за травмы он пропустил половину сезона и не попал на чемпионат мира.

27 августа 1981 года Валерий Харламов и его жена Ирина погибли в автокатастрофе на 74-м километре Ленинградского шоссе. 31 августа 1981 года состоялись похороны погибших на Кунцевском кладбище. Проститься с хоккеистом пришли тысячи людей.

На похоронах не смогли присутствовать игроки сборной СССР, которые в тот момент находились в Виннипеге на Кубке Канады. Они провели собрание, на котором было решено продолжить участие в турнире и выиграть его. Советские хоккеисты выполнили свое обещание, обыграв в финале канадцев со счетом 8:1.

После аварии детей Валерия и Ирины Харламовых воспитывала бабушка Нина Васильевна Смирнова. Повзрослев, Александр стал хоккеистом, выступал в низших североамериканских лигах, был игроком столичных "Динамо", ЦСКА, новокузнецкого "Металлурга", пробовал себя на тренерской работе, в сентябре 2013 года занял пост заместителя спортивного директора ПХК ЦСКА. Бегонита занималась художественной гимнастикой, стала мастером спорта.

За 15-летнюю карьеру Харламов провел 438 матчей за ЦСКА, забил 293 шайбы, сыграл 123 матча в качестве участника сборной СССР на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Нападающий стал многократным чемпионом Советского Союза, пятикратным обладателем Кубка СССР. Харламов — дважды чемпион Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира, лучший бомбардир чемпионата СССР 1971 года и Олимпийских игр 1972 года, лучший хоккеист СССР 1972 и 1973 годов, лучший нападающий мира 1976 года.

Харламов — кавалер двух орденов Трудового Красного знамени, ордена "Знак почета", медали "За трудовую доблесть". В знак признания заслуг Харламова перед клубом за ним закреплен 17-й номер в ЦСКА, его имя увековечено в Зале хоккейной славы в Торонто.

Именем Харламова назван один из дивизионов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и главный трофей Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

18 мая 2008 года Международная федерация хоккея (IIHF) назвала символическую шестерку лучших хоккеистов за столетнее существование федерации. Среди прочих прославленных игроков в нее был включен Харламов.

29 апреля 2009 года в Москве на Аллее славы ЦСКА был открыт бюст Валерия Харламова.

30 октября 2009 года Центральный банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты с портретом Харламова номиналом 2 рубля из серии "Выдающиеся спортсмены России".

14 сентября 2012 года участники легендарной первой Суперсерии СССР - Канада 1972 года были награждены памятными перстнями. Перстень Валерия Харламова был передан его родственникам.

В апреле 2013 года состоялась премьера фильма режиссера Николая Лебедева "Легенда №17", посвященного Валерию Харламову (роль хоккеиста исполнил Данила Козловский).