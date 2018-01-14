Хоккеисты "Колорадо" обыграли "Даллас" в матче НХЛ, Задоров набрал два очка

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Две результативные передачи российского защитника Никиты Задорова помогли "Колорадо" победить "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, состоявшаяся в Далласе, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Александр Керфут (15-я минута), Нэтан Маккиннон (47), Блэйк Комо (59) и Марк Барберио (60), у хозяев на 36-й гол забил Джейми Бенн, которому ассистировал российский форвард Александр Радулов.

"Колорадо", который продлил победную серию до шести матчей, с 49 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Даллас" (51) идет восьмым.