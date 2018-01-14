Израиль сразил цели ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные не проинформировали цель либо причину удара, однако заявили, что из соображений безопасности 14 января закроют расположенный там КПП «Керем-Шалом» — грузовой пограничный переход палестинской территории.

Военные, кроме того, утверждают, что ответственность за ситуацию в секторе Газа лежит на исламистском движении ХАМАС.

Израиля атаковали «инфраструктуру террористов» на границе Египта с сектором Газа, информирует израильская Армия обороны (ЦАХАЛ). Израильская авиация атаковала «террористическую инфраструктуру» на границе сектора Газа с Египтом, проинформировала армейская pr-служба. В общем за декабрь по территории Израиля было выпущено около 40 ракет.

Армия Израиля за этот период времени поразила в ответ не менее 40 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в итоге чего погибли по меньшей мере два палестинца, около 30 получили ранения.