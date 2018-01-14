Известный украинский журналист опозорился, пригрозив Донбассу подлодкой «Запорожье» в Азовском море (ВИДЕО)

Известный украинский журналист Роман Цымбалюк опозорился, сделав в телевизонном эфире глупейшее заявление.

Цымбалюк, выступавший на политическом шоу «60 минут» канала «Россия-1», во время дискуссии со своими оппонентами заявил, что после передачи Украине военной техники из Крыма подводная лодка «Запорожье» всплывет в Азовском море у Новоазовска и напугает «коллаборантов».

После этого он был поднят на смех, а ведущий напомнил журналисту-недоучке, что максимальная глубина Азовского моря составляет 13 метров, на что Цымбалюк ничтоже сумняшеся ответил: «Ничего страшного, корабли заходят туда», чем вызвал новый взрыв смеха.

В свою очередь, депутат Госдумы Константин Затулин, назвал «Запорожье», приваренную к причалу для поддержания плавучести, «символом украинских ВМС».

Напомним, что корреспондент агентства УНИАН Цымбалюк постоянно присутствует на пресс-конференциях президента России Владимира Путина и задает ему провокационные вопросы.

На видео с 8.50