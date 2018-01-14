К поиску пропавших в «ДНР» рыбаков подключили вертолет МЧС России

Сотрудники МЧС России присоединились к поискам трех рыбаков из, пропавших на оккупированной территории в Азовском море, также задействован вертолет.

В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщила: «Сотрудники МЧС ДНР продолжают проводить работы по поиску трех рыбаков, которые 12 января ушли в море и не вернулись. На сегодняшний день группы МЧС в составе 46 человек продолжают патрулировать береговую линию залива. Также благодаря нашим коллегами из Южного регионального центра МЧС Российской Федерации был поднят вертолет для осуществления поисковых работ в местах вероятного нахождения рыбаков».

В так называемом «ведомстве» добавили, что на данный момент обследовано 40 километров береговой линии и 70 квадратных километров акватории Таганрогского залива, при этом ни рыбаков, ни их плавсредства не обнаружено. Поиски продолжаются