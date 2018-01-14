Кемеровчане поведали о собственном отношении к Старому Новому году

Документ был подписан председателем Совнаркома Владимиром Лениным 26 января 1918 году Летоисчисление по новому календарю стали называть «новым стилем», а по юлианскому — «старым».

В ночь с 13 на 14 января жители России будут отмечать Старый Новый год. Ёлки в домах туляков ожидают возвращения Деда Мороза.

Для верующих весьма важен Старый Новый год, ведь благодаря этому празднику они могут встретить наступивший год как положено. В телевидению в сей день транслируют новогодние программы и обычные фильмы. Своими работами Антон любезно поделился с редакцией «Амурской службы новостей». Ежели смесь выползала из него — это предвещало трагедию всему дому. Для других людей встреча Старого Нового года — это повод еще немного повеселиться и продолжить череду новогодних и рождественских гуляний. Ежели же смесь получалась пикантной и наваристой, наутро ее съедали и ждали счастья для всей семьи.

Вечером крестьяне выходили на улицу щедровать (надевали маски, наряжались и шли к соседям). «Так как широкое отмечание современного Нового Года обременено для них невозможностью покрыть скоромный стол, т. е. с мясом и шампанским, то ими был востребован Старый Новый год, который они, конечно же, вспоминали и сто лет назад», — считает работник Музея Новосибирска Константин Голодяев. Люди ходили от дома к дому и пели песни, а великодушные хозяева в благодарность одаривали их. Церковь всегда была против этого и поощряла только колядки, во время которых исполнялись песни, славящие малыша Иисуса. Так в государстве Украина праздник называется «Маланка» либо Васильев вечер. Хотя все его считают старым, добрым, забытым. В некоторых деревнях проводятся колядки, однако их настоящее значение чаще утрачено. Об этих и иных мероприятиях можно прочитать в нашем традиционном отчете.

14 января христианская церковь также чтит память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Капподакийской. С 15.00 до 20.00 там состоится концертно-развлекательная программа, приуроченная к окончанию новогодней кампании для граждан и гостей города Ульяновска. Граждане последней страны называют его Сербский Новый год. А праздник разворачивается на следующий день: «В этом году мы планируем устроить праздник для детей нашего прихода с дедушкой Морозом, играми и спектаклем». Артисты и фантастические герои не дадут замерзнуть собравшимся. Сопровождается гулянье народными танцами и песнями. И в конце концов, закончился праздник дискотекой.