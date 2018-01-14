Керченскую переправу остановили из-за непогоды

Сегодня ночью паромную переправу в оккупированный Крым временно закрыли из-за сильного ветра и пока ее работа не восстановлена.

При этом неизвестно, когда переправа возобновит работу. На сайте «Морской дирекции» сообщили, что согласно прогнозам синоптиков, с 13 по 15 января в Крыму ожидается метель и сильный снег в связи с арктическим циклоном.

При этом пресс-секретарь «Морской дирекции» Анна Дятловская рассказала, что из-за приостановки движения паромов в портах переправы ожидают более 900 автомобилей.

Так, в российском порту «Кавказ» находится 160 легковых машин, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных автомобилей. В то же время в порту оккупированного Крыма ожидают переправы 38 легковых автомобилей, 14 автобусов и 300 грузовиков.