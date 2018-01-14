Киев назвал подделкой письма Порошенко в ФСБ, обнародованные в Грузии (ФОТО)

Пресс-служба администрации президента Украины заявила, что обнародованные грузинским телеканалом «Рустави-2» заявления в ФСБ РФ от имени Петра Порошенко, являются подделкой.

«Обнародованные так называемые „документы“ от имени Петра Порошенко является низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и вброшенным телекомпанией „Рустави-2“ спецслужбой России», — говорится на сайте президента Украины.

В пользу своей версии администрация Порошенко приводит такой довод: в письме 2007 годом упоминаются родственники жены одного из сыновей Порошенко, проживающие в Петербурге, но старший сын Порошенко Алексей женился только в 2013 году.

Напомним, скандал начался с того, что грузинский телеканал «Рустави-2» показал документы, якобы написанные Порошенко в 2007 году, когда он был депутатом Верховной Рады. Среди них, в частности, было письмо на имя директора ФСБ, в котором Порошенко обязывался соблюдать российские законы и «не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ», во время своего пребывания в стране.

В другом письме говорится, что будучи одним из основателей Партии регионов, автор письма занимается привлечением крупных инвестиций «в интересах России».