«Кладбище медтоходов»: Блогер показал фото могилы убитого главаря боевиков

Украинский блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети показал, как выглядит могила ликвидированного несколько лет назад главаря батальона «Призрак» Алексея Мозгового.

Напомним, Мозгового расстреляли 23 мая 2015 года, когда он ехал в оккупированный Луганск. Расстрел произошел на выезде из Михайловки, где кортеж главаря «Призрака» попал в засаду. Вместе с боевиком была убита и его пресс-секретарь, мать троих детей Анна Самелюк, а также, несколько охранников. С

Тогда многие считали, что за покушением на Мозгового стоял экс-главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий. Боевики из «Призрака» заявляли, что в версию «украинской ДРГ» никто не верит.

На снимке показано кладбище убитых боевиков «Призрака» в оккупированном Алчевске. Рядом с Мозговым находится и могила его пресс-секретаря.

Пользователи соцсети, комментируя данный пост, отмечают:

«Скотомогильник»,

«Кладбище медицинских отходов в Одессе круче, а в Днепропетровске масштабнее».

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