КНДР и Южная Корея обсудят музыкальный номер для Олимпиады-2018

КНДР и Южная Корея 15 января обсудят визит артистов из Северной Кореи на Олимпиаду в Пхенчхане, сообщило 13 января агентство «Ренхап».

Из-за того, что от обеих сторон должны присутствовать чиновники из сферы культуры и искусства, есть шанс, что они обсудят совместный музыкальный номер северокорейских и южнокорейских артистов. «Ренхап» предположил, что на гастроли в Пхенчхан отправят женскую группу «Моранбон». Первоначально, Ким Чен Ын лично занимался подбором участниц для этой группы, а тексты песен проходят одобрение правящей партии.

На переговорах не станут обсуждать участие в Олимпиаде спортсменов из КНДР. Для этого посвятят отдельную встречу. Ее дату пока не назначили.

В 2018 года Сеул и Пхеньян начали переговоры, чтобы снизить напряженность между странами и обеспечить безопасность Олимпиады. Северная Корея заявила о планах отправить на Олимпиаду «делегацию высокого ранга».