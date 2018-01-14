"Манчестер Сити" уступил "Ливерпулю", потерпев первое поражение в чемпионате Англии

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Манчестер Сити" проиграл "Ливерпулю", потерпев первое поражение в чемпионате Англии по футболу.

Воскресный матч 23-го тура, прошедший в Ливерпуле, завершился победой хозяев со счетом 4:3. В составе "Ливерпуля" голы забили Алекс Окслейд-Чемберлен (9-я минута), Роберто Фирмино (59-я), Садьо Мане (62-я) и Мохамед Салах (68-я). У "горожан" отличились Лерой Сане (41-я), Бернарду Силва (84-я) и Илкай Гюндоган (90+1-я).

"Манчестер Сити" не проигрывал в чемпионате на протяжении 30 туров с учетом прошлого сезона. Последнее поражение "горожане" потерпели 5 апреля 2017 года в гостях от "Челси" (1:2). Ранее в нынешнем сезоне "Манчестер Сити" проиграл лишь однажды – в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" (1:2).

Несмотря на поражение, команда Хосепа Гвардиолы с 62 очками осталась на первой строчке в турнирной таблице. "Ливерпуль", одержавший четвертую победу подряд и продливший серию без поражений в чемпионате Англии до 14 матчей, набрал 47 баллов и занимает третье место.

Следующий матч мерсисайдцы проведут 22 января на выезде со "Суонси". "Манчестер Сити" 20 января примет "Ньюкасл".