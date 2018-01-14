Матч ЧР по бенди "Кузбасс" - "Родина" не состоится из-за болезни игроков

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Матч чемпионата России по хоккею с мячом между кемеровским "Кузбассом" и "Родиной", запланированный на воскресенье, не состоится по причине болезни игроков кировского клуба, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Встреча должна была начаться в Кемерово на стадионе "Химик" в 9:00 мск. О том, будет ли перенесена игра на другой день, не сообщается.

"Кузбасс" после 16 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице суперлиги, имея в своем активе 31 очко, "Родина" (0) располагается на последней строчке.