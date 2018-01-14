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» » Матч ЧР по бенди "Кузбасс" - "Родина" не состоится из-за болезни игроков

Матч ЧР по бенди "Кузбасс" - "Родина" не состоится из-за болезни игроков


Добавлено: 14 янв 2018 в 08:50, Категория: Спорт
Матч ЧР по бенди "Кузбасс" - "Родина" не состоится из-за болезни игроков

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Матч чемпионата России по хоккею с мячом между кемеровским "Кузбассом" и "Родиной", запланированный на воскресенье, не состоится по причине болезни игроков кировского клуба, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Встреча должна была начаться в Кемерово на стадионе "Химик" в 9:00 мск. О том, будет ли перенесена игра на другой день, не сообщается.

"Кузбасс" после 16 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице суперлиги, имея в своем активе 31 очко, "Родина" (0) располагается на последней строчке.



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Добавлено: 14 янв 2018 в 08:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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