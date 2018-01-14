Мемория. Петр Семенов-Тян-Шанский

14 января 1827 родился путешественник и ученый Петр Семенов-Тян-Шанский.

Личное дело

Петр Петрович Семенов (1827 – 1914) родился в родовом имении Рязанка своего отца – отставного капитана и поэта Петра Семенова. Был младшим из трех детей в семье. Позднее он вспоминал: «В семейную жизнь отец мой вносил столько активной любви, а мать столько сдержанности и разумного спокойствия, что наше довольно многочисленное и сложное семейство можно было считать идеалом семейного счастья».

Увлечение географией началось у мальчика с раннего детства. В десятилетнем возрасте он провел первую топографическую съемку для разбивки сада в имении. Занятие садоводством вызвали в Петре Семенове также интерес к ботанике, он начал самостоятельно изучать систематику растений. Первыми его путешествиями стали походы по окрестностям Рязанки, постепенно простиравшиеся все дальше и дальше.

В пятнадцать лет Петр Семенов поступил в военную школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В годы учебы его интерес к естественным наука еще больше усилился, поэтому после окончания школы Петр Семенов отказался от военной карьеры и стал вольнослушателем отделения естественных наук математического факультета Санкт-Петербургского университета.

В этот период Петра Семенова наиболее интересует ботаника и то, что позднее назовут географией растений. Он совершает пешую экспедицию из Петербурга в Москву через Новгород, изучая местную растительность. Затем продолжает свои исследования в черноземной полосе России, в Воронежской губернии. В 1849 году на основе собранных материалов Петр Семенов защищает магистерскую диссертацию «Придонская флора в её отношениях с географическим распределением растений в Европейской России» и в тот же год его избирают в члены Русского географического общества В 1853 году Семенов для углубления образования отправляется за границу. Три года он занимается в Берлинском университете, изучая преимущественно геологию и физическую географию, близко знакомится со знаменитым путешественником и ученым Александром Гумбольдтом. Летом он участвует в экспедициях Генриха Бейриха по Швейцарии, Германии и Италии, проводя геологические съемки местности. «Притягивали меня к себе горы, которых я, изучивши вполне географию в теории, не видал в своей жизни», – вспоминал ученый. В 1854 году Семенов наблюдал извержение Везувия, на который еще до его извержения совершил 17 восхождений.

Вернулся в Россию Петр Семенов весной 1855 года. Вскоре выходит его работа, созданию которой он посвятил несколько предшествующих лет – сделанный по поручению Русского географического общества перевод труда Карла Риттера «Землеведение Азии» с написание дополнений к нему по новым исследованиям. В результате написанные Семеновым дополнения по объему сравнялись с основным текстом книги.

Еще в Берлине у Петра Семенова возник замысел экспедиции в горы Тянь-Шаня, куда в то время еще не проникали европейские путешественники. Именно с целью подготовки к такому проекту он посвятил так много времени изучению геологии, внимательно знакомился в теории и на практике с альпийскими ледниками Швейцарии и вулканами Италии (согласно теории Александра Гумбольдта, Тянь-Шань должен был быть областью активного вулканизма). После приезда в Россию Семенов получает окончательное одобрение своего проекта и уже в мае 1856 года отправляется в экспедицию.

Путешествие продлилось два года. Петр Семенов посетил Алтай, Тарбагатай, Семиреченский и Заилийский Алатау, озеро Иссык-Куль, первым из европейских путешественников проник в Тянь-Шань, создал первую схему его орографии и высотной зональности, описал горную вершину Хан-Тенгри, собрал богатые биологические и геологические коллекции.

С 1858 года Петр Семенов начинает работу под руководством члена Государственного совета Якова Ростовцева по подготовке крестьянской реформы. В 1859 году официально учреждаются «Редакционные комиссии» для составления проекта крестьянской реформы в России, председателем их становится Ростовцев, а среди активных работников есть и Петр Семенов, и его старший брат Николай, возглавлявший к тому времени один из департаментов сената. С марта 1859 года Петр Семенов становится заведующим делами Редакционных комиссий. Работа была завершена к октябрю 1860 года. Члены комиссий рассмотрели 82 проекта реформы, составили на их основе пять проектов общих и местных положений об устройстве крестьян, полное собрание всех материалов, разработанных, обсужденных и составленных Редакционными комиссиями, заняло 35 томов.

С 1873 года и до конца жизни Петр Семенов был вице-председателем Российского географического общества. Фактически он возглавлял работу общества, так как пост председателя традиционно занимали члены императорской фамилии (до 1892 года великий князь Константин Николаевич, затем великий князь Николай Михайлович). За время его руководства было открыто четыре отделения общества в разных частях страны и организовано более 170 экспедиций.

Совместно со своим сыном Вениамином и Владимиром Ламанским Петр Семенов подготовил фундаментальный труд «Россия. Полное географическое описание нашего отечества…» (вышли в свет 11 томов из 22 запланированных). Другим объемным трудом Петра Семенова стал «Географо-статистический словарь Российской империи».

В 1882 году Петр Семенов назначен сенатором 2-го (крестьянского) департамента правительствующего сената. В 1873 году избран почётным членом Академии наук. В 1888 году Семенов совершил поездку по Закаспийской области и Туркестану. С 1897 года Петр Семенов – член Государственного совета.

В 1906 году за заслуги по исследованию Центральной Азии Петр Семенов получил право именоваться Семеновым-Тян-Шанским, это право императорский указ закреплял и за всеми его потомками. Умер Петр Семенов-Тян-Шанский от воспаления легких в Петербурге 26 февраля (11 марта) 1914 года.

Петр Семенов-Тян-Шанский. 1870-е. Национальная библиотека Франции/Wikimedia Commons

Чем знаменит

Во время своего путешествия по Тянь-Шаню Петр Семенов, по выражению одного из биографов, «объединял в своем лице геолога, ботаника и зоолога». Он описал истоки рек Чу, Сырдарьи и Сары-Джаз, расположение хребтов Тянь-Шаня, высоту снежной линии и ледники. Опровергнул теорию Гумбольдта о вулканическом происхождении Тянь-Шаня. Собрал значительные сведения о флоре и фауне.

Заслуга Петра Семенова-Тян-Шанского как одного из основателей отечественной научной статистики как минимум не меньше, а возможно и больше, чем его достижения в исследовании Центральной Азии. Он возглавлял Центральный статистический комитет (1864–82), был председателем Статистического совета министерства внутренних дел (1875–97). В 1870 году Семенов-Тян-Шанский организовал первый Всеросийский съезд статистиков, а два года спустя был вице-президентом Восьмого Международного статистического конгресса в Петербурге. Он руководил в 1882 году первой в России научно поставленной переписью конского поголовья. Семенов-Тян-Шанский был инициатором проведения первой всеобщей переписи населения Российской империи (проведена 28 января (9 февраля) 1897 года). Он разработал положение о переписи и был вице-председателем главной переписной комиссии. Результаты переписи были опубликованы в 89 томах (119 книг).

О чем надо знать

В 1851 году Петр Семенов женился на Вере Чулковой, на следующий год у них родился сын Дмитрий, а спустя несколько месяцев Вера умерла от чахотки. Второй раз Петр Семенов женился через десять лет на Елизавете Забоцкой-Десятковой. В этом браке у него было семь детей, двое из которых умерли в раннем возрасте. Все выросшие дети Петра Семенова-Тян-Шанского унаследовали от отца любовь к науке и стали известными учеными. Дмитрий Петрович был статистиком, специалистом по сельскому хозяйству. Дочь Ольга Петровна стала этнографом и фольклористом, получила серебряную медаль РГО за собрание русских народных песен, собирала коллекции одежды для этнографического отделения Русского музея и написала книгу «Жизнь "Ивана": Очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний». Андрей Петрович стал крупным энтомологом, специалистом по жесткокрылым, работал в Зоологическом музее Академии наук, а также был знатоком латинской поэзии и переводчиком Горация.Вениамин Петрович был специалистом по статистике и экономической географии, автором фундаментальных работ по районированию, городскому и сельскому расселению, в том числе знаменитых монографий «Торговля и промышленность Европейской России по районам» (13 томов), «Город и деревня Европейской России» и «Район и страна». Измаил Петрович был ученым-метеорологом, а его сын Олег Измайлович – орнитологом и одним из организаторов Лапландского заповедника на Кольском полуострове.

Прямая речь

Работы мои по азиатской географии привели меня... к обстоятельному знакомству со всем тем, что было известно о внутренней Азии. Манил меня в особенности к себе самый центральный из азиатских горных хребтов – Тянь-шань, на который еще не ступала нога европейского путешественника и который был известен только по скудным китайским источникам... Проникнуть в глубь Азии на снежные вершины этого недостигаемого хребта, который великий Гумбольдт, на основании тех же скудных китайских сведений, считал вулканическим, и привезти ему несколько образцов из обломков скал этого хребта, а домой – богатый сбор флоры и фауны новооткрытой для науки страны – вот что казалось самым заманчивым для меня подвигом.

Петр Семенов Тян-Шанский «Мемуары т. I. Детство и юность (1827–1855)»

Петр Семенов, готовясь к задуманному путешествию, обратил особенное внимание на изучение древнейших (палеозойских) формаций, распространения которых ожидал в Центральной Азии, а также на петрографическое изучение пород кристаллических, но, имея в виду предположения Гумбольдта о распространении вулканических пород и явлений в Тянь-Шане, счел необходимым еще направиться осенью 1854 года в Италию, и остался там несколько месяцев для изучения вулканических пород и явлений в окрестностях Неаполя, где в то время происходило извержение Везувия.

Из рассказа о Семенове-Тян-Шаньском в книге «История полувековой деятельности Русского географического общества»

Когда же мы добрались около часа пополудни к вершине горного прохода, то мы были ослеплены неожиданным зрелищем. Прямо на юг от нас возвышался самый величественный из когда-либо виденных мной горных хребтов. Он весь, сверху донизу, состоял из снежных исполинов, которых я направо и налево от себя мог насчитать не менее тридцати. Весь этот хребет, вместе со всеми промежутками между горными вершинами, был покрыт нигде не прерывающейся пеленой вечного снега. Как раз посредине этих исполинов возвышалась одна, резко между ними отделяющаяся по своей колоссальной высоте, белоснежная остроконечная пирамида, которая казалась с высоты перевала превосходящей высоту остальных вершин вдвое. И действительно, так как вершина Хан-Тенгри оказалась, по позднейшим измерениям, около 7 000 метров абсолютной высоты то относительная её высота над горным перевалом составляла 3 500 метров, между тем как высота остальных горных вершин над перевалом не превосходила 2 000 метров. Небо было со всех сторон совершенно безоблачно, и только на Хан-Тенгри заметна была небольшая тучка, легким венцом окружавшая ослепительную своей белизной горную пирамиду немного ниже ее вершины. <…>Часа три я пробыл на перевале не только для того, чтобы налюбоваться таким величественным видом, подобный которому едва ли можно где-либо встретить в мире, но и для того, чтобы ориентироваться в орографии высшей в Тянь-Шане горной группы, которой местные жители так метко дали поэтическое название Тенгри-Тага (хребет духов), уподобляя эти снежные вершины небесным духам, а увенчивающего их и подавляющего своим величием исполина, – Хан-Тенгри, то есть царю этих небесных духов. Отсюда произошло и китайское название всей горной системы Тянь-Шань (Небесные горы).

Петр Семенов Тян-Шанский «Мемуары т. II. Путешествие в Тянь-шань» (обнаружение вершины Хан-Тенгри)

В Омске я не нашел никаких перемен. Омское общество даже не прислушивалось к "далекому шуму" того, что происходило в России. Реформы, там готовившиеся, не волновали омского общества, непосредственно в них не заинтересованного. Оно еще не соображало, что освобождение крестьян неминуемо повлечет за собой ряд других реформ, которые изменят весь строй русской провинциальной жизни. Ни высшим чинам Главного управления Западной Сибири, ни мелким чиновникам омских канцелярий не приходило в голову, что возможность для первых получать дополнительное содержание от откупщиков и поставщиков провианта войскам, расположенным за государственной сибирско-иртышской границей в Семиреченском крае, а для последних возможность лихоимствовать столь открыто и безнаказанно – прекратятся. Только молодое поколение чиновников с высшим образованием, привлеченных в Сибирь преимущественно стараниями генерал-губернатора Гасфорта в качестве чиновников особых поручений и вообще его ближайших сотрудников, еще не теряли мужества в своей тяжелой борьбе с хищничеством старого строя, но и они, убеждаясь вместе с генерал-губернатором в своем бессилии в этой борьбе, стремились к переходу в Европейскую Россию. Даже самые юные талантливые и чистые душой вновь развивающиеся местные деятели, как Г. Н. Потанин и Ч. Ч. Валиханов, глубоко проникнутые своим стремлением и жаждой знания, стремились закончить высшее образование в Петербургском университете.

Петр Семенов Тян-Шанский «Мемуары т. II. Путешествие в Тянь-шань» (Омск в 1957 году)

Десять фактов о Петре Семенове-Тян-Шанском

Хотя в современной орфографии название горной системы пишется «Тянь-Шань», фамилия знаменитого географа сохраняет старое написание без мягких знаков – «Тян-Шанский».В Барнауле Петр Семенов встретился с Достоевским, с которым познакомился еще в Петербурге. Достоевский работал тогда над «Записками из мертвого дома» и читал ему отдельные главы.Петр Семенов-Тян-Шанский собрал большую коллекцию картин фламандских и голландских художников XVI и XVII веков и написал труд: «Этюды по истории нидерландской живописи». Сейчас собрание Семенова-Тян-Шанского хранится в Эрмитаже.Обширная энтомологическая коллекция Семенова-Тян-Шанского после его смерти была передана в Зоологический музей в Петербурге.Петр Семенов-Тян-Шанский был с 1879 года председателем. Общества вспомоществования нуждающимся студентам Санкт-Петербургского университета, а в 1879 году стал членом-учредителем и товарищем председателя Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых.Петра Семенова-Тян-Шанского можно увидеть на картине Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения».Петр Семенов-Тян-Шанский был награжден всеми высшими орденами Российской империи: святого Андрея Первозванного (1911), святого Александра Невского (1881, с алмазными подвесками – 1900), святого Владимира 1-й степени (1906), Белого Орла (1876), святой Анны 1-й степени (1868), святого Станислава 1-й степени (1866).Русское географическое общество присуждает золотую и серебряную медали имени Петра Семенова-Тян-Шанского.Именем Петра Семенова-Тян-Шанского названы географические объекты в Центральной Азии, на Кавказе, Аляске и Шпицбергене, 64 рода, вида или подвида животных и около 30 видов растений. Также его имя носит Липецкий государственный педагогический университет.В научной ботанической номенклатуре виды растений, описанные Петром Семеновым-Тян-Шанским, отмечаются аббревиатурой Semen.

Материалы о Петре Семенове-Тян-Шанском

Статья о Петре Семенове-Тян-Шанском в русской Википедии

Петр Семенов-Тян-Шанский в проекте «Хронос»

Сочинения в библиотеке Максима Мошкова

Петр Семенов-Тян-Шанский «Географическо-статистический словарь Российской Империи»

Петр Семенов-Тян-Шанский в энциклопедии «Вокруг света»