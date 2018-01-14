На Донетчине боевики обстреляли зенитными установками пограничный пункт

В Донецкой области боевики обстреляли опорный пункт украинских пограничников зенитными установками и гранатометами.

Пресс-центр Госпогранслужбы сообщает: «Вчера около 19:00 российско-террористические войска открыли огонь по позициям пограничников со стороны н. п. Октябрь, что на неподконтрольной Украине территории. Обстрел боевики осуществили из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ „Гнутово“, где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы».

Отмечается, что гранаты разорвались в 20–50 м от опорного пункта. В ГПСУ добавили: «Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Пограничники в ответ огонь не открывали».