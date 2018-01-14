Наставники «Лидеров России» выберут воспитанников не только лишь из финалистов

Участники мероприятия могут получить комплексную оценку собственных лидерских возможностей, познакомиться с успешными управленцами и попасть в программу развития кадрового управленческого резерва, а победители — выиграть образовательный грант в объеме 1 млн руб. Из приобретенных списков наставник отберет тех, кто ему увлекателен. А сотня наилучших гарантированно получит право годовой стажировки у собственных наставников. Участников ожидает годовая стажировка с наставниками состязания. У нас принцип такой, мы с наставниками это обговаривали — финалисты, сто победителей финала, у них гарантия того, что они получат кого-то из наставников. «Думаю, мы дадим такую возможность», — подчеркнул 1-ый замглавы администрации Президента Российской Федерации.

Конкурс «Лидеры России» будет проходить каждый год.

«Но хочу обратить внимание, что данная работа фактически началась уже сейчас, все наставники уже в процессе полуфиналов просматриваются к участникам конкурсов».

Кириенко обозначил, что у желающих снова попробовать свои силы в конкурсе будет возможность уже в наступившем 2018 году.

Кириенко напомнил, что от победителей конкурса не требуют готовности перейти на государственную и муниципальную службу. «Однако ничего не препятствует наставнику выбрать не из ста победителей, однако и из 300 вышедших в финал либо полуфиналистов», — цитирует Кириенко ТАСС.

Финал пройдет в Сочи зимой текущего 2018-ого года.