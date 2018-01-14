НАТО - "параноики": в Германии хотят выйти из Альянса из-за действий одного из союзников против России

Немецкое издание Focus сообщило своим читателям о "перехвате" кораблей РФ британским фрегатом. Действие развернулось в Ла-Манше. В Германии этот шаг англичан назвали бессмысленным.

Согласно сообщению Focus, накануне HMS Westminster, фрегат Королевского ВМФ Великобритании, совершил "перехват" четырех кораблей флота РФ при их прохождения по Ла-Маншу.

Издание уточняет: речь идет про два фрегата и два вспомогательных судах. Они шли в Северное море. Автор материала иностранного СМИ подчеркивает, что Россия использует Ла-Манш согласно правилам международной конвенцией по морскому праву. Однако, несмотря на это, Лондон считает любые действия российского ВМФ около британских территориальных вод неприемлемыми, называя их "актом агрессии".

Немецкие читатели жестко раскритиковали логику военного командования Великобритании. По мнению авторов комментариев, такие "перехваты" ставят под сомнение саму целесообразность пребывания ФРГ в качестве члена Североатлантического альянса.

"Когда корабли России перемещаются в международных водах, НАТО беспокоится, британский министр обороны говорит про агрессию и защиту национальных интересов. Может настало время нам выйти из НАТО, или из-за этих параноиков мы окажемся в вооруженном конфликте с Россией", - считает Bernd Christoph.

"Русские пользуются морским путем, которым им разрешено пользоваться, чтобы куда-то добраться. И это англичане воспринимают как агрессию? Может, вам следует сдержанее вести себя. Естественно, что Путин не хочет нападать на Великобританию. Эти перемещения имеют другую цель. Или вы просто лихорадочно ищете повод для войны, потому как Путин не делает эти самые провокации?" – задается вопросом в комментариях Zahra Winters.

"Плохие русские! А что, если этих плохих русских не существует на самом деле? Тогда вам не придется и размещать ядерное оружие вокруг России. Хотелось бы узнать, что сделали бы США, если бы Москва разместила свое ядерное оружие на Кубе. Уверен, это почти наверняка вызвало бы ядерную войну! Так почему же одним можно, а другим - нет? Почему тот, у кого 600 миллиардов военного бюджета и 1000 баз – хороший, а другой – всегда плохой?" – иронизирует Eduard Gerecht.