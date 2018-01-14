Найдена главная причина психических расстройств украинцев

Психические расстройства украинцев в большинстве случаев вызваны употреблением алкоголя и наркотиков, сообщает телеканал «Громадьске» со ссылкой на Минздрав Украины.

В 2016 году по этой причине к врачам вынуждены были обратиться 694 928 человек. Как пояснили в ведомстве, речь идет о таких заболеваниях, как, например, синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и других.

На втором месте оказались случаи, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией. К таким расстройствам, в частности, относятся болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция. В 2016 году Минздрав зарегистрировал 268 646 пациентов из этой категории.

Замкнула тройку группа с умственной отсталостью всех степеней — 227 392 заболевших. Следом идут больные шизофренией (173 157 человек) и пациенты, страдающие от депрессий, фобий и тревоги (126 221 человек).

В Минздраве подчеркнули, что в статистике учитываются только люди, проходившие амбулаторное или стационарное лечение, а также получавшие консультации врачей в учреждениях ведомства.

Ранее сообщалось, что Украина занимает первое место в Европе по количеству людей, страдающих от психических расстройств. По данным Министерства социальной политики страны, с такими проблемами сталкивались более трех процентов граждан (1,2 миллиона человек).