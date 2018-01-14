Нажали ложную кнопку: на Гавайях объявили ложную ракетную тревогу

Вчерашняя ложная тревога об угрозе баллистической ракеты на Гавайях была поднята по ошибке.

Такое заявление сделал глава Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями на Гавайях Верн Мияги. Так, он отметил: «Неправильная кнопка была нажата. Я глубоко приношу извинения за беспокойство и горе, которые мы причинили сегодня».

Он добавил, что ложная тревога была отправлена во время тренировки, и что в будущем это упражнение будет осуществляться двумя людьми вместо одного.

Отмечается, что Агентству по чрезвычайным ситуациям Гавайских островов потребовалось 38 минут, чтобы отправить второе предупреждение, информирующее людей об ошибке.

Губернатор Дэвида Иге отметил, что задержка с отправкой второго сообщения на мобильные телефоны объясняется тем, что государственные чиновники пытались определить, действительно ли это предупреждение или ложь, и получить федеральное разрешение на отправку второго сообщения. Он уточнил: «Мы прошли процесс, чтобы подтвердить, была ли это реальная тревога или нет. Мы сделали определение, что это ложная тревога, и затем мы инициировали уведомление для всех».