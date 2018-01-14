Так, русские сотрудники в комиссии зафиксировали всего 4 случая стрельбы, турецкие — одиннадцать.

В Минобороны РФ добавили, что за последние сутки соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму предотвращения военных действий не подписывались.

Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано, добавлено там.

Кроме того, отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра"*.

По предварительной имеющейся информации бюллетеня Министерства обороны Российской Федерации, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Русский Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию.

Медицинскую помощь получили 349 человек. Ри нарушения произошли в провинции Алеппо, еще в два в Латакии и один в Хомсе.