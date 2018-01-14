От чего мы сходим с ума? Алкоголь, наркотики и антидепрессанты

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос «Громадського». Как докладывают в мед. работники, более часто встречаются психотические заболевания и аменстический синдром. Кроме того, на приеме у медицинских профессионалов стабильно бывают люди, у которых нарушения развиваются после травм мозга, пациенты с церебральной дисфункцией и сосудистой деменцией. Обычно они проявляются болезнью Альцгеймера, сосудистой деменцией и другим. На 3-й позиции группа с интеллектуальной отсталостью всех степеней, заболевших с этими трудностями оказалось практически 227,5 тысячи человек. Из-за этого в 2016-ом году к мед. сотрудникам вынуждены были обратиться не менее 690 тыс. жителей Украины. В позапрошлом году в Украинском государстве таковых людей было насчитывает 173 157 человек. В 2016-ом было зарегистрировано 227 392 больных.

В Министерстве здравоохранения Украины подчеркнули, что в статистику вошли только те люди, кто проходил лечение и получал консультации медработников. Дальше идут страдающие шизофренией, и пациенты, больные депрессиясми, фобиями и тревогами. Настоящее количество людей с теми либо другими нарушениями психического здоровья может значительно отличаться от официальных данных.

Как отмечалось, Украина занимает первое место в европейских странах по количеству больных психологическими нарушениями.