Павленский объяснил, зачем поджёг Банк Франции

Так называемый художник Петр Павленский, арестованный во Франции за поджог главного банка страны в октябре минувшего года, назвал его «одним из основных символов оккупации Парижа и истребления его жителей».

Павленского цитирует галерист Марат Гельман, который получил письмо от Павленского из тюрьмы.

Так, Павленский считает, что место Бастилии, как символа угнетения народа, занял Банк Франции и напомнил, что на протяжении 100 лет Франция была символом революции для всего мира.

«Сам факт этой замены символизирует полный разгром и поражение революционных начал… Помимо всего, Банк — это очаг денежной власти. Деньги это акт купли-продажи. Это господство идеологии рынка… Так что с этой идеологией у меня давние счеты», — цитирует Гельман на странице в соцсети письмо из тюрьмы.

Напомним, Павленский получил известность в России своими скандальными выходками, которые он называет перформансами и акциями, а себя, соответственно, акционистом. В 2012 году он зашил себе рот в поддержку Pussy Riot, затем прибил свою мошонку в брусчатке Красной площади, а в 2015 года поджёг входную двери главного здания ФСБ РФ на Мясницкой улице.