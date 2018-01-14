Под Харьковом произошел страшный пожар, погибли дети

В Харьковской области в частном доме в селе Новая Водолага произошел пожар, жертвами которого стали три человека, двое из них — дети.

Пресс-служба ГСЧС сообщает, что о пожаре спасателям стало известно вчера вечером. На место происшествия отправили два оперативных отделения пожарно-спасательной части ГСЧС. Отмечается, что когда спасатели прибыли по вызову, в доме горели коридор, одна из комнат и кухня.

При этом жителей дома — 42-летнюю женщину и 5-летних мальчика и девочку пожарные нашли в комнате, которая не была охвачена огнем, однако, была полностью заполнена дымом. К моменту приезда пожарных, жильцы дома были мертвы.

Причина пожара сейчас устанавливается.

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