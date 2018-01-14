«Полицейская экономия»: ресторатор пожаловался на вымогающих скидочные карты служащих МВД

По утверждению предпринимателя, в участке майор милиции Наиль Касимов пригласил к себе в кабинет кадровика «Мясо&Рыба». По утверждению ресторатора, майор Касимов предлагал кадровику пойти на встречу и утверждал сотруднице ресторана, что выявил липовые патенты у работников. «Ну просто смех и грех», — написал на собственной странице в фейсбуке Миронов. «Безымянные. … Это подарок от нас очень существенным людям, поэтому по-хорошему просим, а то будет хуже!», — сообщили в милиции.

В своей публикации в социальная сеть Facebook ресторатор подчеркнул, что радуется тому, что милиция идет в ногу с течением времени, и берет взятки не борзыми щенками либо деньгами, а картами. Миронов написал, что Касимов попросил три неименных карты с 50% скидкой взамен на прекращение проверки. В конечном итоге служащих ресторана отпустили в 20:00 часов.

13 января RTVI попросил департамент милиции по району Кунцево прокомментировать обвинения Миронова. Когда ресторатор узнал об этом, он попросил припомнить полицейскому, что его действия незаконны, однако решил предложить сотрудникам обычные скидочные карты. «Знаете, это подарок от нас очень существенным людям, поэтому по-хорошему просим, а то будет хуже!», — объявил на это майор.

На это до этого пожаловался сам владелец сети кафе «Рыба&Мясо» Сергей Миронов.

Накануне работники отдела района Кунцево устроили проверку в заведении, которое находится в коммерческом центре «Кунцево Плаза».

Он подтвердил, что работники выявили несколько мойщиц, у которых была фальшивая регистрация, однако правильно оформленные патенты.

«Они спешили - пятница, они пытались быстрее всё это сделать». И добавил, что взамен готов отпустить служащих и закончить проверку. «Мне хотелось бы остановить похожие взаимоотношения милиции и ресторанов». Спустя время у него состоялась беседа с заместителем начальника отделения майором Наилем Касимовым.