Полиция Украины хочет собрать в один реестр всех педофилов

В полиции Украины планируют создать открытый реестр педофилов, аналогичный тому, что ранее был обнародован в Польше.

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил: «Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия в соответствии с действующим законодательством настолько гуманное, что позволяет делать им это снова. Актуально внесение изменений относительно усиления ответственности по статье преступления против малолетних и внедрение открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдет. Только так защитим от отбросов наших детей».

Также, он добавил, что только за минувшие сутки было совершенных два «ужасных факта издевательства над нашим будущим».