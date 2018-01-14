Политолог назвал ударом по репутации опубликованное «обращение Порошенко к ФСБ»

Документы от имени Петра Порошенко, в которых он якобы обращался в ФСБ, все-таки скорее всего являются фальшивкой, к которой приложил руку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По мнению Асафова, Киев назовет «фейком» даже правдивые показания, однако в этом случае, вероятно, речь всё же идёт о фальсификации данных. По его мнению, опубликованные в СМИ документы потребовались для политического давления на украинского лидера. При этом политолог согласился, что попавшие в прессу материалы по всем признакам «сделаны в настоящее время».

Уполномоченный русской политологии уверен, что к созданию фейковых заявлений приложил свою руку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, яро критикующий украинского лидера.

«Он выступает с яркой критикой Порошенко и, в принципе, думаю, готов занять его место. Хотя это несбыточная мечта, однако его американские кураторы именно так ему пояснили, что это, все-таки возможно, является конечной целью», — считает Асафов.

Кроме того, Грузия в сознании украинцев является дружественной страной, тем самым документам придается определенная правдивость.

По утверждению политолога Александра Асафова, Киев не признает такого рода информацию, даже ежели она будет правдивой.

Напомним, грузинский канал «Рустави-2» обнародовал заявления в адрес ФСБ, якобы написанные Порошенко в 2007-ом. В то же время, в администрации президента Украинского государства уже назвали документы о сотрудничестве Порошенко с ФСБ фейком и низкопробной подделкой.