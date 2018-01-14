Порошенко поручил Главной военной прокуратуре Украины провести экспертизу подлинности личностей президента России Владимира Путина, министра обороны страны РФ Сергея Шойгу, командующего Черноморским флотом Российской Федерации Александра Ветка и Сергея Аксенова, пишет obozrevatel.com.

Поводом для проверки стало сомнение украинской стороны в том, что Путин и Шойгу подлинны.

Основной военной прокуратуре Украины было доверено главное задание.

Скорее президент Украины открыл для себя роман Пелевина В., или побывал на показе фильма с подобным названием «GENERATION P», в котором киногерой создал иную действительность, существующую только на экране, однако воспринимающуюся как реальная жизнь. Там, напомним, главный герой мог замещать телевизионными сюжетами реальную действительность. Под сильными впечатлениями от фильма Порошенко считает, что телеобразы государственных деятелей и самой политической жизни страны создаются при помощи компьютерных технологий. Напомним, что на брифинге с репортерами корреспондент Дмитрий Киселев спросил у В.Путина: «Порошенко справлял Новый Год на Мальдивах, где, видимо, кричал „Слава Украине“…»

Подозрения украинской стороны усилились в ответ на комментарий Президента Российской Федерации, который обидел Порошенко.

Президент Украины находится в замешательстве либо просто не может поверить в то, что такой функционал задач могут выполнять обычные люди — и контролировать все успевают, и посещают столько мест, и следить за исполнением указов не забывают. Сейчас же украинская сторона обязана провести проверку подлинности личностей.

Сейчас в дополнение к высказываниям мера украинской столицы Виталия Кличко в социальных сетях, присоединился и президент Порошенко разумеется военная генпрокуратура Украины. Украинская сторона предоставила общественности новейшую тему, которая еще долго будет активно обсуждаться в глобальной паутине.