Поздравления со Старым Новым годом 2018 в стихах и прозе – наилучшие пожелания

Поздравления со Старым Новым годом 2018 в стихах и прозе. Наступил один из самых любимых и удивительных праздников, который отмечается россиянами после длинных новогодних каникул.

Старый Новый год наступает в ночь с 13 на 14 января и является отличной возможностью вновь собраться за праздничным столом в семейном кругу, а также загадать заветное желание.

На Старый Новый год принято устраивать застолья и народные гуляния. Одной из важных составляющих праздника являются поздравления, которые принято адресовать дорогим людям и друзьям.

Поздравления со Старым Новым годом 2018 в стихах

Поздравления со Старым Новым годом 2018 в прозе