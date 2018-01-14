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Президент Ирана объявил, что Трамп не смог сорвать ядерную сделку


Добавлено: 14 янв 2018 в 14:30, Категория: Политика
Президент Ирана объявил, что Трамп не смог сорвать ядерную сделку

?Президент Ирана Хасан Роухани объявил, что американский лидер Дональд Трамп потерпел неудачу в попытках сорвать общий всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Напомним, при прошлом президенте США Бараке Обаме Иран согласился на ограничение собственной ядерной программы взамен на снятие международных санкций, изначально американских.

«Господин Трамп предпринимал все усилия на протяжении года, еще до своего избрания, во время избирательной компании, для того, чтобы подорвать ядерную сделку с Ираном. Но у него ничего не получилось», — объявил Роухани. «Это означает, что международные договоренности одержали верх».

По его словам, это говорит об успешности интернациональных договоренностей, которые взяли верх над «диктатурой». «Это означает, что международные договоренности успешны». С таким заявлением выступил иранский президент Хасан Роухани. Тем самым международное «право одержало верх над диктатурой», а Вашингтон не смог навязать собственный диктат мировому обществу.

До этого Трамп также не один раз утверждал, что договор с Ираном не отвечает интересам США, назвал Иран основным спонсором терроризма и объявил о намерении ввести новые жесткие санкции против Тегерана.

До этого в иранском МИД сообщили, что Тегеран примет меры и «ответит соответствующим образом на враждебные действия США». При всем этом в ЕС заверили, что останутся привержены общему всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.



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Добавлено: 14 янв 2018 в 14:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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