«Просто смотрит на войну»: в Украине раскритиковали ООН за невмешательство в конфликт на Донбассе

Бывший представитель Украины в минской контактной группе, дипломат Роман Бессмертный раскритиковал ООН за бездействие в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.«В чем парадоксальность ситуации? Это едва ли не единственный конфликт в мире в послевоенный период, где ООН вообще никакого участия не принимает», — возмутился он в эфире телеканала ZIK.По его словам, ООН просто «смотрит» на войну, как два участника, «два фундатора ООН воюют». И это при том, как подчеркивает Бессмертный, что «суть организации» состоит в том, чтобы «не допустить войну».«Весь год Украина в Совете Безопасности как непостоянный член, но Россия — постоянный. Год идет война, а ООН смотрит на все это, не имеет даже программы относительно энергоресурсов, ни помощи военнопленным, потому что их же там нет, это люди с неизвестным статусом!» — заявил Бессмертный.