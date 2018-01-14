ПВО Украины сбили очередной российский беспилотник «Орлан-10»

Сегодня в зоне АТО подразделением ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат российского производства типа «Орлан-10».

Отмечается, что с начала перемирия это уже третий сбитый БПЛА этого типа. Пресс-центр штаба АТО сообщает: «Украинская противовоздушная оборона в очередной раз продемонстрировала врагу защищенность украинского неба. Каждый раз подразделения ПВО действуют по четкому алгоритму: своевременно обнаруживают и сопровождают цель, а в нужный момент принимается решение на уничтожение вражеского БПЛА. „Орлан-10“ является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото — и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя».