Раскаяние или спецоперация? В Докучаевске появились проукраинские листовки

В оккупированном Докучаевске Донецкой области неизвестные разместили проукраинские листовки в годовщину трагедии под Волновахой, в ходе которой при обстреле боевиками автобуса на блокпосту погибли 12 человек.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил: «Печальная годовщина. 13 января 2015 года террористы расстреляли рейсовый автобус Златоустовка — Донецк. Автобус попал под огонь целой батареи реактивных систем залпового огня Град. Батарея стреляла со стороны Докучаевска. Оккупированного города. В автобусе погибли 12 человек, 18 получили ранения».

Он отметил, что в оккупированном городе вчера появились листовики с извинениями в совершении преступления. Цаплиенко сообщил: «С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это, раскаяние или спецоперация? У меня есть только три фотодоказательства. Но листовок было много. На стенах „хрущевок“, на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной на Ленина, на Октябрьской и Независимости».

По его словам, боевики быстро срывали листовки на Мельникова, Куйбышева и Свердлова. Цаплиенко добавил: «Бесполезно. Люди успели не то, что прочитать их, а даже сфотографировать. Кто же рисковал жизнью, чтобы развесить эти открытки? Возможно, проукраинские партизаны на оккупированной территории. А, возможно, просто обычные люди, которые долгие годы ждут возвращения Украины».

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