РевиЗолушка - 1 сезон, 1 выпуск - Воронеж (14.01.2018)

Добавлено: 14 янв 2018 в 21:47 ,

РевиЗолушка 1 сезон 1 серия Воронеж последний выпуск 14 января. Беспристрастная Ирина Ух отправляется в город, который местные жители любят гордо называть Сталинградом на Дону. А будут ли они также величественно отзываться о местах, которые проверит юная ведущая? Уверенной походкой Ирина наведается с инспекцией на детскую площадку, где ей придется довольно долго искать ответственных за ее состояние лиц. Проведет проверку в кафе «Встреча», визит в которое надолго останется в памяти девушки. Также Ирина посетит заброшенный долгострой, находящийся по соседству со школой, и студенческую столовую. Кому удалось пройти проверку Ирины Ух, а кто от стыда решил спешно ретироваться с места событий. Юная Ревизолушка Ирина Ух по просьбам детей отправляется на проверку детских площадок, парков аттракционов, бассейнов, зоопарков и развлекательных центров.



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