Россия намерена депортировать в Украину двух боевиков «ДНР»

В РФ в городе Адлер сотрудники полиции 2 января, задержали двоих граждан Украины, ранее воевавших на стороне боевиков «ДНР».

ПО данным СМИ боевиков, задержанными оказались Виталий Мотков 1 марта 1976 года рождения, проживающий ранее в городе Краматорск Донецкой области, а также Максим Малый 15 сентября 1991 года рождения.

СМИ боевиков отмечают: «Суть в том, что судья Адлерского районного суда (ул. Кирпичная д1а) Печенкин И.Ю., особо не разбираясь и в скором порядке, несмотря на то, что сроки пребывания на территории РФ не были нарушены (у одного срок до 22.02, у второго 28.03. Фото „миграционок“ прилагается к публикации), постановил депортировать вышеуказанных лиц на Украину, по месту их прописки, что является передачей ополченцев в лапы киевского режима».

При этом СМИ заявляют о якобы неправомерном поведении российских правоохранителей к указанным лицам: «Только, что получили информацию, что к Моткову подошли правоохранители и заковали в наручники, с формулировкой: „ты не понравился нашему капитану“. Кроме того, их так и не ознакомили с постановлениями судьи, ну и соответственно не выдали копии на руки, что также является нарушением процессуального порядка».

При этом отмечается, что Виталий Мотков написал заявление на предоставление политического убежища в РФ.

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