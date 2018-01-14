Россиянину Виктору Буту, который заболел гриппом в тяжелой форме, оказана медицинская помощь

Российскому предпринимателю Виктору Буту, отбывающему в США 25-летний срок заключения, оказана медицинская помощь после его повторного обращения к администрации тюрьмы и вмешательства посольства РФ в Вашингтоне.

— Будем и дальше энергично и целеустремлённо добиваться неукоснительного соблюдения американской стороной обязанностей по предоставлению гуманных условий содержания русским гражданам, в том числе в плане обеспечения гарантий защиты их здоровья, — сообщили в дипломатическом представительстве.

Посольство Российской Федерации в США опубликовало в социальная сеть Facebook информацию о самочувствии заболевшего в тюрьме «Мэрион» россиянине Виктора Бута и том, что усугубило его болезнь.

Узнав о проблемах со здоровьем у Бута, русские дипломаты немедленно связались с администрацией тюрьмы, где он содержаться.

Состояние заболевшего в американской тюрьме гриппом в тяжелой форме жителя России Виктора Бута стабилизировалось. Потребовались дополнительные обращения к здешним властям через государственный департамент США с целью воздействовать на эту нетерпимую ситуацию, добиться нужного лечения В. А. Бута.

В посольстве обещали «и дальше энергично и целеустремленно добиваться неукоснительного соблюдения американской стороной обязанностей по предоставлению гуманных условий содержания русским гражданам, в том числе в плане обеспечения гарантий защиты их здоровья». Чтобы жителя России начали лечить, потребовалось вмешательство русских дипломатов.

Напомним, Виктора Бута задержали в 2008 в Бангкоке (Таиланд) на основании ордера, выданного здешним судом по запросу США.

Работники посольства призвали международные правозащитные организации подключиться к мониторингу данной проблемы. В США его признали виновным в подготовке сговора с целью убийства американских жителей и материальной поддержки терроризма. В 2010-ом его экстрадировали в США, и через два года суд вынес Буту обвинительный вердикт. В 2012-ом Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы.