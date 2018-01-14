Ржавое железо не стреляет: что стоит за предложением Путина Украине (ФОТО, ВИДЕО)

Предложение Владимира Путина передать Украине военную технику, брошенную на полуострове, вызвало справедливые опасения жителей Донбасса. Как можно отдавать вооружения киевскому режиму, уже четвертый год ведущему войну против жителей Луганской и Донецкой народных республик? Ведь каждый ствол, возвращенный в Незалежную, может быть направлен в том числе против мирного населения Донбасса, пишет спецкор КП.ру Александр Коц.

На самом деле всю боеспособную технику Украина вывезла из Крыма еще до начала так называемой АТО. И оставила на полуострове то, что уже вряд ли когда-нибудь сможет стрелять. Я видел ржавые броневики под открытым небом — настолько старые, что я с такими образцами ни разу не сталкивался за всю свою карьеру военного репортера. И полуразобранные вертолеты я тоже видел. На кладбище радиоактивной техники под Чернобылем они выглядели более живыми, чем в Крыму. О состоянии кораблей и говорить неловко. Их надо «сплавить» хотя бы для того, чтобы очистить наши причалы и избавить наших моряков от необходимости поддерживать эти посудины на плаву.

Украинские военные корабли, брошенные в Стрелецкой бухте в Севастополе. Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Ну, а боеприпасы никто передавать и не будет. Это смертельно опасно. Да и вряд ли Украина отважиться забирать свою технику. Ведь, во-первых, это имиджевый удар — всю эту рухлядь покажут по всем телеканалам. А во-вторых, это косвенное признание Крыма российским.

Ну вот вы можете себе представить, как российские военные под андреевским флагом входят в порт Одессы, ведя на ниточке вереницу ржавых корыт. Нет, представить это я могу. Но представить, что на такое унижение пойдет Киев, невозможно. Да и не нужно сейчас Украине лишнее финансовое обременение по содержанию беспомощной и ни на что не годной техники. Им проще выпросить вооружения или деньги на него у Запада, чем колдовать над гнилым БТР 70-х годов.

Поэтому вряд ли предложение Путина угрожает мирным жителям Донбасса. Я в это верю.

Александр Коц