Следствие вели с Леонидом Каневским - Стариков - на свалку (14.01.2018)

Добавлено: 14 янв 2018 в 21:26 ,

Следствие вели с Леонидом Каневским. Стариков – на свалку последний выпуск 14 января. Дело было в городе Димитровграде, который находится в Ульяновской области. Там в конце 80-х годов происходит серия кровавых нападений на пенсионеров. Но все, что можно забрать у пожилых людей, – “гробовые” копейки и чистое белье – “чтобы было, в чем похоронить”. Что же нужно загадочным отморозкам? Может, кто-то из стариков завладел сокровищем купца Маркова, о котором уже многие десятилетия ходят легенды? Может, именно купеческое золото ищут преступники? Выйти на след банды помогает старинное французское ружье, которое грабители украли в доме одной из жертв. Документальный сериал, рассказывающий об уголовных делах, которые гремели на весь Советский Союз. По ним были написаны романы и сняты художественные фильмы. Их фигуранты — миллионеры эпохи социализма, хитроумные воры, профессиональные грабители и валютчики. Они бросили вызов советскому обществу. Вызов приняли лучшие сыщики страны.



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