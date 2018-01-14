Стало известно, сколько заработал Турчинов в 2017 году

Показать меню
Актуально
«А виноват во всем Порошенко»: почему Украина лидирует по количеству - 02:46 «А виноват во всем Порошенко»: почему Украина лидирует по количеству психбольных в ЕС Трамп исключил Россию и Китай из обсуждений соглашения с Ираном - 02:52 Трамп исключил Россию и Китай из обсуждений соглашения с Ираном Принцесса Шарлотта растет билингвой: двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца - 02:54 Принцесса Шарлотта растет билингвой: двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма заговорила по-испански Приговор убийцам Бузины станет приговором украинскому режиму - 03:11 Приговор убийцам Бузины станет приговором украинскому режиму Ученые назвали новую угрозу для длительной жизни в космосе - 03:17 Ученые назвали новую угрозу для длительной жизни в космосе Пользователи соцсетей посоветовали Гройсману застрелиться и не позорить страну - 03:17 Пользователи соцсетей посоветовали Гройсману застрелиться и не позорить страну Сильный ветер стал причиной приостановки работы Керченской переправы - 03:37 Сильный ветер стал причиной приостановки работы Керченской переправы Клинтон осудила Трампа за «расистские» взгляды - 03:37 Клинтон осудила Трампа за «расистские» взгляды Уникальные кадры: Свинья отбила сородича у мясников (ВИДЕО) - 03:47 Уникальные кадры: Свинья отбила сородича у мясников (ВИДЕО) Ракета-носитель Delta IV стартовала с космодрома в Калифорнии со - 03:56 Ракета-носитель Delta IV стартовала с космодрома в Калифорнии со спутником-разведчиком Грузовой корабль Dragon доставит на Землю результаты научных исследований с МКС - 03:56 Грузовой корабль Dragon доставит на Землю результаты научных исследований с МКС Белый дом заявил о превосходном состоянии здоровья Трампа - 04:10 Белый дом заявил о превосходном состоянии здоровья Трампа Нацистское братство: продукция украинских наци пользуется спросом в России - 04:12 Нацистское братство: продукция украинских наци пользуется спросом в России Лимузин из Поднебесной: в Китае стартуют продажи элитного авто за 900 тысяч - 04:14 Лимузин из Поднебесной: в Китае стартуют продажи элитного авто за 900 тысяч долларов (ФОТО) Волны смертников и танков: Орды «Аль-Каиды» пытаются сломить оборону Армии - 04:22 Волны смертников и танков: Орды «Аль-Каиды» пытаются сломить оборону Армии Сирии в Идлибе (ВИДЕО, ФОТО 18+) Экс-главком ВМС Украины признал успехи армии России в Крыму - 04:31 Экс-главком ВМС Украины признал успехи армии России в Крыму Закрытие неба России — в наших интересах - 04:39 Закрытие неба России — в наших интересах
» » Стало известно, сколько заработал Турчинов в 2017 году

Стало известно, сколько заработал Турчинов в 2017 году


Добавлено: 14 янв 2018 в 20:51, Категория: Украина
Стало известно, сколько заработал Турчинов в 2017 году

Заработная плата секретаря СНБО Александра Турчинова в 2017 году составила 600 тысяч гривен.

Также, отмечается, что его заместители заработали от 600 до 900 000 гривен. Отмечается, что ежемесячная зарплата Турчинова при должностном окладе 18 тыс грн составила около 52 тыс грн. Суммарная за январь-декабрь 2017 составила 624 725 грн.

Первый заместитель Турчинова Олег Гладковський за год заработал 607 655 грн, что составляет 50 600 грн ежемесячно. В то же время зарплата двух других заместителей секретаря СНБО была выше, чем у него. Заместитель Турчинова Александр Литвиненко получал в среднем 68 800 грн ежемесячно. Его суммарная зарплата за 2017 составила 825 825 гривен.

Первый заместитель секретаря СНБО Михаила Коваля получал зарплату в размере 920 288 грн. В то же время, ежемесячная его зарплата составляет около 76 700 грн.



Материалы по теме:

Стало известно, сколько зарабатывает глава Администрации президента Украины
Богаче главы правительства: СМИ узнали, сколько зарабатывает Александр Турчинов
Даже Турчинов зарабатывает больше Порошенко
Президент Порошенко назначил двух первых заместителей Турчинова
Добавлено: 14 янв 2018 в 20:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Космический грузовик Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Космический грузовик Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Вячеслав Володин начинает цикл встреч с муниципальными депутатами Саратовской области

Вячеслав Володин начинает цикл встреч с муниципальными депутатами Саратовской области

Медики назвали самые распространенные причины психических расстройств украинцев

Медики назвали самые распространенные причины психических расстройств украинцев

"Клипперс" обыграл дома "Сакраменто" в матче чемпионата НБА

Загрузка...



Лента новостей
Неделя моды в Милане: коллекция Dolce & Gabbana осень-зима 2018 - 01:22 Неделя моды в Милане: коллекция Dolce & Gabbana осень-зима 2018Walk of Shame представил коллекцию Pre-Fall 2018 и от нее невозможно оторвать глаз - 01:22 Walk of Shame представил коллекцию Pre-Fall 2018 и от нее невозможно оторвать глазНеделя моды в Милане: коллекция Moschino осень-зима 2018 - 01:22 Неделя моды в Милане: коллекция Moschino осень-зима 2018Месси побил рекорд Герда Мюллера по голам в одной из европейских топ-лиг за один клуб - 01:18 Месси побил рекорд Герда Мюллера по голам в одной из европейских топ-лиг за один клуб"Барселона" впервые с 2007 года обыграла "Реал Сосьедад" в гостях в Примере - 01:16 Почему украинским нацистам не нужна власть? - 01:12 Почему украинским нацистам не нужна власть?ЦИК России рассмотрит вопрос о формах бюллетеня на выборах президента РФ - 01:03 ЦИК России рассмотрит вопрос о формах бюллетеня на выборах президента РФ25 смешных животных, которые только вернулись от ветеринара (ФОТО) - 01:00 25 смешных животных, которые только вернулись от ветеринара (ФОТО)Сотников победил на 8-м этапе "Дакара" среди грузовиков, Николаев лидирует в зачете - 00:59 Сотников победил на 8-м этапе ГПУ не может расследовать дело Al Jazeera, – Горбатюк - 00:50 ГПУ не может расследовать дело Al Jazeera, – ГорбатюкСергей Карасев: "Зениту" после победы над ЦСКА важно не начать праздновать - 00:49 Сергей Карасев: Тренер ЦСКА Итудис: брак в передачах привел к поражению от БК "Зенит" - 00:49 Тренер ЦСКА Итудис: брак в передачах привел к поражению от БК У шведов нет шансов против русских. У финнов — есть! - 00:44 У шведов нет шансов против русских. У финнов — есть!Власти Перу сообщили число жертв землетрясения - 00:38 Власти Перу сообщили число жертв землетрясения
Последние новости
Самые грозные штурмовики, стоящие на вооружении (ФОТО) - 02:44 Самые грозные штурмовики, стоящие на вооружении (ФОТО) Путин предложил отдать Украине брошенные в Крыму военные корабли и самолеты - 02:23 Путин предложил отдать Украине брошенные в Крыму военные корабли и самолеты Подмосковные школьники проголосуют за пяти- или шестидневку - 02:21 Подмосковные школьники проголосуют за пяти- или шестидневку Как КНДР выстояла под давлением США? - 02:19 Как КНДР выстояла под давлением США? "Калгари" продлил победную серию в НХЛ до семи матчей, обыграв "Каролину" - 02:14 Газета Wall Street Journal отвергла обвинения Трампа в искажении его слов - 02:09 Газета Wall Street Journal отвергла обвинения Трампа в искажении его слов МИД Турции осуждает планы США создать «силы безопасности границы» в Сирии - 02:05 МИД Турции осуждает планы США создать «силы безопасности границы» в Сирии Трамп опроверг публикацию WSJ об отношениях с Кимом - 01:47 Трамп опроверг публикацию WSJ об отношениях с Кимом США хотят расчленить Сирию, создавая «силы безопасности» – Пушков - 01:47 США хотят расчленить Сирию, создавая «силы безопасности» – Пушков Власти США назвали причину ложной тревоги на Гавайях - 01:40 Власти США назвали причину ложной тревоги на Гавайях Колбаса спасла застрявшего в холодильнике британского мясника (ФОТО) - 01:40 Колбаса спасла застрявшего в холодильнике британского мясника (ФОТО) Хет-трик Доста принес "Спортингу" победу над "Авешем" в чемпионате Португалии - 01:31 Хет-трик Доста принес Проигравшие в первом туре выборов в Чехии поддержат Драгоша - 01:27 Проигравшие в первом туре выборов в Чехии поддержат Драгоша
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"