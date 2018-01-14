Стало известно, сколько заработал Турчинов в 2017 году

Заработная плата секретаря СНБО Александра Турчинова в 2017 году составила 600 тысяч гривен.

Также, отмечается, что его заместители заработали от 600 до 900 000 гривен. Отмечается, что ежемесячная зарплата Турчинова при должностном окладе 18 тыс грн составила около 52 тыс грн. Суммарная за январь-декабрь 2017 составила 624 725 грн.

Первый заместитель Турчинова Олег Гладковський за год заработал 607 655 грн, что составляет 50 600 грн ежемесячно. В то же время зарплата двух других заместителей секретаря СНБО была выше, чем у него. Заместитель Турчинова Александр Литвиненко получал в среднем 68 800 грн ежемесячно. Его суммарная зарплата за 2017 составила 825 825 гривен.

Первый заместитель секретаря СНБО Михаила Коваля получал зарплату в размере 920 288 грн. В то же время, ежемесячная его зарплата составляет около 76 700 грн.