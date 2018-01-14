Старцева: замены в составе "Енисея" не удивили казанское "Динамо"

КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Большое количество замен в составе красноярского "Енисея" не стало сюрпризом для волейболисток "Динамо" в матче чемпионата России, заявила капитан казанского клуба Евгения Старцева.

Волейболистки казанского "Динамо" в воскресенье выиграли у "Енисея" из Красноярска со счетом 3-0 в матче 13-го тура чемпионата России и сохранили лидерство в суперлиге.

"Большое количество замен у "Енисея" не стало сюрпризом. Мы просматривали всех игроков, разбирали их. Поэтому мы знали, кто выходит на площадку и как против них играть. По ходу игры мы чувствовали себя нормально, более-менее. Может быть, в начале матча много сами допускали ошибок, поэтому было непросто", - сказала Старцева журналистам.

Для "Динамо" эта игра стала третьей за восемь дней.

"По поводу перелетов и переездов... У нас нет другого выбора, мы играем в Лиге чемпионов, и от этих переездов никуда не деться. Сегодня мы выходили на площадку с настроем на хорошую игру и на победу. В первой партии мы только в концовке сумели оторваться в счете, дожали их до конца", - заявила волейболистка "Динамо".