Страны Африки в Организации Объединенных Наций (ООН) осудили объявление Трампа о «грязных дырах»

Послы стран Африки в представительстве ООН строго отреагировали на слова американского лидера относительно их страны.

Внеочередная встреча послов стран Африки состоялась 12 января. К числу таковых государств президент Америки относит Сальвадор, Гаити и иные страны Африки. При этом миссия выразила солидарность с народом Гаити и Сальвадора и поблагодарила всех жителей Соединенных Штатов, осудивших замечания Трампа. С таким требованием выступили сотрудники этих стран в международной Организации Объединенных Наций, подписавшие соответствующее объявление.

Слова Трампа, вызвавшие бурную реакцию со стороны мировой общественности, прозвучали в процессе его встречи с законодателями в Белом доме, проинформировала в четверг телевизионная компания CNN ссылаясь на присутствовавших на совещании лиц.

Напомним, американский лидер попал в центр скандала после того, как в рамках совещания по иммиграции назвал Сальвадор, Гаити и некоторые африканские страны «гадюшником».