Страшная эпидемия надвигается на Донбасс, предупреждает военкор – хроника ДНР и ЛНР

ДНР и ЛНР, последние новости сегодня – 14 января. Срочное сообщение поступило от военкора Романа Вепрева о том, что в Донбассе зафиксированы случаи крайне опасного заболевания, вспышка которого наблюдается на Украине. В сообщении говорится о том, что корь пришла в Донбасс, пока первые случаи заболевания зафиксированы на территориях, подконтрольных ВСУ.

По информации военкора Романа Вепрева, первые случаи заболеваемости корью отмечены в Константиновке и Красноармейске (новое название Покровск). По состоянию на 12 января в Покровске и Покровском районе врачи зарегистрировали пять случаев инфекционного заболевания. Корью заболели двое детей и трое взрослых.

Тем временем, в Мирноградской инфекционной больнице заверили, что о массовом распространении заболевания пока речи не идет, фиксируются только единичные случаи.

Корреспондент напомнил, что в настоящий момент на Украине продолжается вспышка кори – врачи регистрируют новые случаи заболеваемости среди взрослых и детей. В Черновицкой области количество заболевших составляет 468 человек, в Киеве зарегистрировано 66 заболевших, отметил Роман Вепрев.